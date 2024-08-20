Kayseri\'de jandarma ekipleri yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile denetimlerini sürdürüyor

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Kayseri'de jandarma ekipleri yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma, Melikgazi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde MTS kullanılarak yapılan trafik denetimlerini devam ettiriyor.

Ayrıca, Develi, İncesu, Kocasinan ve Bünyan'da da radar denetimleri yapılıyor.

Hızdan kaynaklanan kazaların azaltılması hedeflenen ve çoklu takip özelliğine sahip cihazlar, 4 aracın yan yana hız tespitini yapabiliyor, girilen limitin üstünde seyreden bütün araçların hızını kaydedebiliyor.

Lazer teknolojinin yer aldığı ve her türlü hava şartında hız tespiti yapabilen MTS, hem araç üzerinde hem de yol kenarında tripod üzerinde seyyar olarak kullanılabiliyor.

Jandarma tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2024 yılının ilk 7 ayında hız ihlali yaptığı tespit edilen 5 bin 833 sürücü ve araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın karayollarında trafik güvenliğini sağlamak, kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.