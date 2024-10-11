Kayseri\'de Kaçak Tütün Operasyonu

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KAYSERİ'de, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 106 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 17 ekip ile belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 70 bin 600 dal makaron, 106 kilo kaçak tütün ve 750 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Denetimi yapılan 5 araca toplamda 42 bin 633 TL cezai yazıldı. Kaçakçılık yaptığı belirlenen N.K. (44), M.E. (57) ve E.Ç. (42) yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,