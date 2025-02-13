Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 123 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 123 bin 950 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 560 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 103 bin 950 dolu, 20 bin boş makaron, 560 kilogram kaçak tütün, 6 bin boş sigara paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. ile R.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.