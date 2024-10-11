Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinden takviye ekipler, ilçe girişinde şüpheli araçlarda arama yaptı.

17 ekibin katıldığı operasyonda, arama yapılan araçlardan 5'inde 70 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 106 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Araç sürücülerine 42 bin 633 lira cezai işlem uygulandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.