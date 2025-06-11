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Kayseri'de Kadın Cinayeti Davası

Kayseri\'de Kadın Cinayeti Davası
11.06.2025 10:29
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Mustafa Bozkurt, eski sevgilisi Hatice Gül'ü av tüfeğiyle öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) av tüfeği ile öldüren Mustafa Bozkurt (45), cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet sonrası açılan davada 'Kadına karşı tehdit', 'Israrlı takip' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 3 ay hapis ile para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 6 Eylül'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde yakalanan Mustafa Bozkurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu, Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı belirlendi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Bozkurt, Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Nisan'da yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'ISRARLI TAKİP' VE 'TEHDİT' SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA

Hatice Gül'ün ölmeden 6 ay önce, geçen yıl 28 Mart'ta Mustafa Bozkurt'un evinin yakınından konum gönderdiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle yaptığı şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Israrlı takip', 'Hakaret' ve 'Kadına karşı tehdit' suçlarından yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında Hatice Gül'ü öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan Mustafa Bozkurt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hatice Gül'ün evinin olduğu yerden konum atıp, kapısına gelerek ölüm tehdidinde bulunduğu iddialarını reddeden ve önceki ifadelerini tekrar eden sanık Bozkurt, "Ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim" dedi. Mahkeme hakimi, sanık Mustafa Bozkurt'u 'Kadına karşı tehdit' suçundan 9 ay, 'Israrlı takip' suçundan 6 ay olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim ayrıca sanığa 'Hakaret' suçundan adli para cezası verdi.

Kaynak: DHA

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