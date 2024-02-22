Kayseri\'de kamış hasadı zorlaşıyor

Güncel

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Osman Akkoç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 40 yıldır sürdürdüğü kamış hasadını bu yıl kışın sıcak geçmesi nedeniyle daha zor zemin şartlarında yapıyor.

Ovaçiftlik Mahallesi'nde doğup büyüyen 5 çocuk babası Akkoç, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden aldığı özel izinle köyünün sınırlarında yer alan sazlıkta yetişen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki kamışları geleneksel yöntemle hasat ediyor.

Güne erken saatlerde başlayan Akkoç, yürüyerek geldiği Sultan Sazlığı Milli Parkı kuş cennetindeki "ada" diye tabir ettikleri yere kendi yaptığı kayıkla gelerek işe koyuluyor.

Yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü kamış hasadı için günde yaklaşık 6-7 saat çalışan Akkoç, kayığına yüklediği kamışları yaklaşık 3 kilometre yol alıp karaya getiriyor.

Akkoç, AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı bu işin oldukça zahmetli olduğunu söyledi.

Kış mevsiminin sıcak geçmesinin hasadı da olumsuz etkilediğini belirten Akkoç, "Sazlığın suyu yok. Bu sene hiç buz tutmadı. Kayıklar yürümüyor. Sazlık buz tutmuş olsaydı kamış kaliteli, hasadı rahat ve çok temiz olurdu. Böyle olunca hasat çok zorlaşıyor. Buzun üstünde olmuş olsaydı biçtiğim 20 bağ, 50 bağ olurdu." dedi.

"Burayı temizlemiş oluyoruz"

Çocukluk yıllarında bu işin daha verimli olduğunun altını çizen Akkoç, şunları kaydetti:

"40 yıldır bu işteyim. Eskiden çok güzeldi. Hasat zamanı bitince burada bir dikili kamış bulamazdın. Hep kesilirdi. Baharda komple yeşerirdi. Aslında biz burayı temizlemiş oluyoruz. Benim traktörüm filan yok, sadece orağım var. Çok zahmetli bir iş. Öyle göründüğü gibi değil. Bahar ayı geldiğinde buralar yeşermiş olur. Biçildikçe gürleşiyor, daha güzel çıkıyor. Aslında doğayı, sazlığı güzelleştiriyoruz. Yemyeşil olur buralar, siyah olmaz. Biçilmezse kötü olur. Benim işim 11'inci ayda başlar en geç 4'üncü ayda biter. Kuş yavruya yattığı attığı zaman biter."