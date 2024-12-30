Kayseri\'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan ???????Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.