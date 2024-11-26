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Kayseri'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Kayseri\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Kayseri'de 80 araç ve 200 personelle karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

26.11.2024 12:48
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde 80 araç ve 200 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 7 gün 24 saat sahada çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle gece boyunca çift vardiya usulüyle çalışan ekipler, sabaha kadar yolları açık tutmak için özveriyle mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden sahada olduklarını ifade etti.

Büyükkılıç, ekiplerin buzlanma riskine karşı gece boyunca tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de kaldırım ve park alanlarındaki yürüyüş yollarındaki kar birikintilerini temizliyor.

Ekipler, ağaçların üzerindeki karları temizleyerek parkların kullanım açısından güvenli olmasını sağlıyor.

Ayrıca, park içindeki yürüyüş yolları da düzenli olarak temizleniyor.

Kaynak: AA

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