Kayseri'de köpek dövüştüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 zanlıya yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin köpek dövüştürdükleri anların videolarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıklarını tespit etti.
Bu kapsamda çalışma yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilere, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Köpek Dövüşü Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?