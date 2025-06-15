Kayseri'de LGS Sınavı Heyecanı

Kayseri'de LGS heyecanı başladı
KAYSERİ - Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı. İl genelinde 19 bin 963 öğrenci sınava girecek.
Kayseri'de 16 ilçede 83 binada bin 278 salonda LGS sınavı gerçekleştirilirken; öğrenciler erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Alkışlarla sınava gireceği salonlara uğurlanan öğrenciler; sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Kayseri'de LGS sınavı yaklaşık 3 bin öğretmenin gözetiminde yapılırken; çocuklarını uğurlayan velilerin okul dışındaki heyecanlı bekleyişi de başladı.
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