14:26 • •
14:10 • •
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik teline takılarak mahsur kalan bir güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan elektrik direğindeki tele ayağı takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Olayın ardından bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, güvercini kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kuş, yeniden doğaya salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de elektrik teline takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika