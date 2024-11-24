Kayseri'de Okullara 1 Gün Tatil - Son Dakika
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Kayseri'de Okullara 1 Gün Tatil

Kayseri\'de Okullara 1 Gün Tatil

Kayseri Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda 25 Kasım Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında 1 gün tatil ilan etti. Engelli ve hamile kamu personeli ise idari izinli sayılacak.

24.11.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (Özel eğitim kurumları ve kurslarda dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Okullara 1 Gün Tatil - Son Dakika

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