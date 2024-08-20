Kayseri\'de otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Eğribucak ve Esentepe mahallelerindeki otluk alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede etrafa yayılan alevlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Polis ekipleri ile çevrede evleri bulunan vatandaşlar da bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek oldu.

Alevler nedeniyle bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

Yangınlar, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, 2 bölgede de soğutma çalışması sürüyor.