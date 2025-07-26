Kayseri\'de Park Halindeki Tırda Yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anbar Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.