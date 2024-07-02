Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı

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Önceki gün yaşanan taciz olayıyla tansiyonun yükseldiği Kayseri'de bir parkta çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Suriyeli bir şahıs ayağından bıçakla yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

02.07.2024 15:50
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Kayseri'de önceki gün Suriyeli bir kişinin akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar şehirde tansiyonu hayli yükseltti. Parkta çıkan kavgada Suriye uyruklu Muhammed M., bir şahıs tarafından ayağından bıçaklandı

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi İpekten Sokak'taki parkta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile kimliği bilinmeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Kavgada Muhammed M., ayağından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri\'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • kuzeyli baba: Beyler sağ duyulu olun Turkiyeyi savaşa çekmek istiyorlar provakosyona gelmeyin suriyeliler kardeşimizdir 23 92 Yanıtla
    Mert: Ya boş yapma kendi adına konuş... 40 10 Sahte Kimlik: Ya git kardes diye bisey yok..senin kardeslerin olabilir onlar…onlar yüzünden ne huzur nede nese kaldi 12 3
  • Kubilay Gençtürk: oyuna gelmemek lazım kimseye faydası yok bu işin 59 40 Yanıtla
    Harun Çelik: Sadece ekepeye faydası yok onun dışında her kese faydası var 61 35 Murat Çevre: Mikserler devrede 21 26
  • emrah bakansız: hükümet bu işe artik bir el at milletin Sabri kalmadı 61 4 Yanıtla
  • Ayhan Özdemir: peki taciz eden suriyeliye ne olacak 55 6 Yanıtla
    yusuf demirbaş: sınırdışı edilecek. sonra yoldan yürüyerek geri gelecek 71 7
  • Kerem Erdem: Sepeti koluna herkes yoluna demenin zamanı geldi artık 47 5 Yanıtla
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