Kayseri\'de Raylı Sistem Kontrol Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesindeki Raylı Sistem Kontrol Merkezi ile tüm seferler anlık olarak takip ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 tramvayın ve 75 istasyonun yönetildiği merkez, şehrin ulaşım kalbinin attığı yer olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Raylı Sistem Kontrol Merkezi, şehir içi ulaşımın kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, tüm seferlerin planlanmasının bu merkezden yapıldığını, tramvayların anlık konumlarını takip ettiklerini, gerektiğinde hızlıca müdahale edebildiklerini belirtti.

Kontrol ekranlarında araçların hareketinin, istasyon yoğunluklarının ve güvenlik kameraları görüntülerinin sürekli izlendiğini anlatan Demirdirek, "Herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında harekete geçiyor. Örneğin makasları uzaktan açıp kapatarak, seferlerin kesintisiz devam etmesini sağlıyoruz. Yolcularımız varış noktasına rahatça ulaşın diye biz burada durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.