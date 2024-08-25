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Kayseri'de sağanak sel ve heyelan

Kayseri\'de sağanak sel ve heyelan

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelan nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sel ve heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı.

25.08.2024 02:32
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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılarak gözden kaybolan otomobildeki Muhittin S.'nin  bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken, Muhittin S.'nin kullandığı otomobil sulara kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama sonucu otomobile ulaşılırken, araçta olduğu öğrenilen Muhittin S. için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Sel ayrıca Bünyan ilçesi ile Güllüce Mahallesi arasındaki yolda heyelana neden oldu. Heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonrası yolun bir kısmı ulaşıma açıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

VALİ ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından sele ilişkin açıklamada bulundu. Vali Çiçek açıklamasında şöyle dedi:

"Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir."

Kaynak: DHA

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