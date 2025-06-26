Kayseri\'de Sendikadan Toplu Sözleşme Talepleri

Kayseri'de Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Kayseri Şehir Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri, afiş ve posterler ile taleplerini iletti.

Öz Sağlık-İş Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, HAK-İŞ'li emekçiler olarak aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettiklerini söyledi.

Bu sürecin, emeklerinin karşılığını alacakları, geçim derdine çare olacakları bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını beklediklerini belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1800 liraya çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zammının ücrete eklenmesini, birinci yılın ilk altı ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik."

Açıklamaya HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da katıldı.