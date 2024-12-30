Kayseri'de Şok Uygulama: 7 Zanlı Yakalandı

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Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "şok uygulama" yaptı.

Toplam 45 ekip ve 145 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 399 araç ve 6 bin 526 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, üzerinde uyuşturucu bulunan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı, 9 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Ayrıca, 3 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 107 fişek ele geçirildi.