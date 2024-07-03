Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili gözaltı

Kayseri\'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili gözaltı

Kayseri'de Suriye uyruklu bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Suriyeli bir kişi, olayın ardından vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, provokasyon iddialarıyla ilgili çalışma başlattığını duyurdu. Şüpheli, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Z.Y. (19) olarak belirlendi ve adli işlemler devam ediyor.

03.07.2024 10:13
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Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında "Provokatörler kamyonla adam taşıdılar" paylaşımındaki araçla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda vatandaşları mahalleler arası taşıyan şüphelinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Şahısları mahalleler arası taşıma yapan Z.Y. (19) ve aracı tespit edilmiş, ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunan şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, olayın yaşandığı bölgeye gelen kamyonetin kasasından çok sayıda kişinin inerek mahalleye dağıldığı görülüyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Suriye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili gözaltı - Son Dakika

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