Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiası: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiası: 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara ilişkin 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, olaylarla ilgili yapılan paylaşımlar sonucunda şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

06.07.2024 18:51
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Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda bir iş yerinin camlarının kırıldığı görüntülerin incelenmesi üzerine V.H. (35), B.H. (27) A.K. (53) gözaltına alındı.

Ayrıca, yaşanan olaylarla ilgili mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda halkı kin ve nefrete sevk ettiği iddiasıyla H.Y.T. de (16) yakalandı.

Hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğü, kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün Kayseri'de katıldığı " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, olaylar sonucu Kayseri'de 855 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 145'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Suriye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiası: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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