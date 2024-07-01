Kayseri'de Suriyeli şüpheli çocuğa cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Suriyeli şüpheli çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Kayseri\'de Suriyeli şüpheli çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Kayseri'de amcasının kızı olan 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.A tutuklandı. Olayın ardından yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, yayın yasağı getirilmiş ve 67 kişi gözaltına alınmıştı.

01.07.2024 15:13
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Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette amcasının kızı 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaylara ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriyeli şüpheli çocuğa cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika

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