Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası 21 Emniyet Personeli ve 1 İtfaiye Erinin Yaralandığı Açıklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası 21 Emniyet Personeli ve 1 İtfaiye Erinin Yaralandığı Açıklandı

Kayseri\'de Taciz Olayı Sonrası 21 Emniyet Personeli ve 1 İtfaiye Erinin Yaralandığı Açıklandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından kentte yaşanan olaylarda 21 emniyet personeli ile 1 itfaiye erinin yaralandığını açıkladı. Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaylara karışanlarla ilgili gözaltı işlemlerinin devam ettiğini ve provokatif paylaşımlar yapan kişilerin de gözaltına alındığını belirtti. Kayseri halkından itidalli davranmalarını ve provokatif eylemlere karışmamalarını rica etti.

02.07.2024 16:28
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KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından kentte yaşanan olaylarda 21 emniyet personeli ile 1 itfaiye erinin yaralandığını açıkladı.

Vali Gökmen Çiçek, Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından kentte yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Çiçek, paylaşımda, "30 Haziran 2024 tarihinde başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet personeli ve 1 itfaiye personeli yaralanmıştır. Olaylara karışanlarla ilgili olarak gözaltına alma işlemleri devam etmektedir. Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Değerli Kayserili hemşehrilerimiz geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayserimizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın itidalli davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası 21 Emniyet Personeli ve 1 İtfaiye Erinin Yaralandığı Açıklandı - Son Dakika
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