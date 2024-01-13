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Kayseri'de Talas Belediyesi Üç Aylar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Kayseri'de Talas Belediyesi Üç Aylar Programı Düzenledi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Talas Belediyesi, üç ayların başlaması dolayısıyla bir program düzenledi. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda hafızlar Kur'an-ı Kerim okurken, Ender Doğan ise ilahi seslendirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi ve programın gönüllerin pasını sildiğini belirtti.

Kayseri\'de Talas Belediyesi Üç Aylar Programı Düzenledi
13.01.2024 - 12:35,
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Kayseri'de Talas Belediyesi, üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu programda Ender Doğan ilahi seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi.

Programın gönüllerin pasını sildiğini belirten Yalçın, "Geçen yıl bu programın ilkini yapmıştık. Rabbim ömür verdikçe üç ayları yine karşılayacağız inşallah. Kutlu bir zaman dilimine girdik, duaların makbul olduğu güzel anları yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Talas Belediyesi Üç Aylar Programı Düzenledi - Son Dakika
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