Kayseri\'de Talas Belediyesi Üç Aylar Programı Düzenledi

Kayseri'de Talas Belediyesi, üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu programda Ender Doğan ilahi seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi.

Programın gönüllerin pasını sildiğini belirten Yalçın, "Geçen yıl bu programın ilkini yapmıştık. Rabbim ömür verdikçe üç ayları yine karşılayacağız inşallah. Kutlu bir zaman dilimine girdik, duaların makbul olduğu güzel anları yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.