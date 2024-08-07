Kayseri\'de Tartışma Sonucu Adam Öldürüldü

Güncel

Biden\'ı çileden çıkaran telefon! Haniye suikastının ardından her şeyi itiraf etmişler

Prof. Dr. Oytun Erbaş\'tan Z kuşağı ile ilgili çarpıcı yorum!

KAYSERİ'de Mustafa Dever (40), evinin bahçesinde tartıştığı Adem C. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, Adem C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Dever ile Adem C. arasında, Dever'in evinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem C., evin bahçesinde Mustafa Dever'i tabancayla vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan Adem C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.