Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, son bir haftada FETÖ, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 zanlıyı yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Terör Operasyonları: 8 Gözaltı - Son Dakika
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