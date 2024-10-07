Kayseri'de Terör Operasyonları: 8 Gözaltı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, son bir haftada FETÖ, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 zanlıyı yakaladı.