Kayseri'de Trafik İhlali Tespiti - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik İhlali Tespiti

09.07.2025 11:28
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Kayseri Emniyeti, drift ve trafik ihlali yapan sürücüleri tespit için özel ekip kurdu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, drift yapan, makas atan veya yüksek sesle müzik dinleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri adeta bir dedektif gibi çalışarak tespit ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin tespit edilmesi için özel ekip kuruldu.

Emniyete gelen ihbarlar ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan yola çıkan ekip, ihlal yapan araç sürücülerini tespit etmek için gece gündüz çalışıyor.

Özel ekipte görevli polis memuru Turgay Kaçmaz, AA muhabirine, ekibin 4 kişiden oluştuğunu söyledi.

İhlal yapan sürücüye ulaşmak için çok titiz çalıştıklarını belirten Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Drift yapan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren, birden fazla şerit değiştiren veya farklı ihlaller yapan sürücülere karşı kurulan bir ekibiz. Ekip olarak gün içerisinde gelen ihbarları değerlendiririz. İhbarlar neticesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla araçları tespit etmeye çalışırız. Özellikle kameralar bizim için en önemli unsurlarımızdır. Kameralar yoluyla ihlalleri tespit ederiz. Sürücülerin adreslerine gider, kendileriyle mülaki oluruz. Kendilerine yapmış olduğu ihlallerin görüntülerini izletiriz, uyarılarda bulunuruz ve gerekli ceza işlemlerini uygularız."

"Amacımız oluşabilecek kazaların önüne geçmek"

Kaçmaz, vatandaşın huzuru, can ve mal güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi.

Ekibin geçen yıl ekim ayında kurulduğunu anlatan Kaçmaz, "Bu yıl ocaktan itibaren 8 bin 444 araca muhtelif maddelerden ceza işlem uygulamışız. Hiçbir trafik polisinin asıl amacı ceza kesmek değil. Buradaki amaç trafiğin akışını, işleyişini, yönlendirilmesini, sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak. Ceza ise caydırıcılığı sağlamaktır. Trafikte makas atma, drift yapma, saygısızca araç kullanmak gibi ihlaller acı kayıplarla sonuçlanıyor. Amacımız oluşabilecek kazaların önüne geçmek." diye konuştu.

"Adeta bir dedektif gibi çalışıyoruz"

Kaçmaz, özel ekip oluşturulduktan sonra ihlallerde büyük bir azalma olduğunu ifade etti.

Araçların tespiti için çalıştıklarına dikkati çeken Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Adeta bir dedektif gibi çalışıyoruz. Bazen gece boyu veya günlerce çalıştığımız oluyor. Bir olayın üzerine ilmek ilmek gidiyoruz. Arabasını saklayanlar olabiliyor. Böyle olunca saklamış olduğu arabayı da buluyoruz. Vatandaşın desteği çok önemli. Onların desteği olmadan çoğu şeyi bulamazsınız. Onların bize vermiş olduğu ipuçlarını takip ederek kamera kayıtlarını tek tek izleyip bulduğumuz araçlar var. Dedektif gibi çalışarak tek tek kameraları takip ediyoruz. Vatandaşlarla görüşüp ihbarları değerlendirerek ihlal yapan sürücünün gittiği istikameti öğrendikten sonra aracı bulmaya çalışıyoruz. Bu şekilde araçları buluyoruz. Bize, 'Beni nasıl tespit ettiniz' diyenler var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik İhlali Tespiti - Son Dakika

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