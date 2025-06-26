Kayseri'nin Felahiye ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1'i bedensel engelli, 2 kişi hayatını kaybetti.
O.Y. yönetimindeki 38 GF 366 plakalı otomobil, Kuruhüyük Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen bedensel engelli Yaşar Kolsuz ve Üzeyir Karakoç'a çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kolsuz olay yerinde, Karakoç ise kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaçan araç sürücüsü O.Y, ekiplerce gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Yaşar Kolsuz'un yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği traktör kazasında sol ayağının kesildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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