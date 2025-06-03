Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında dehşet yaşandı. A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüye tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.A. kavgada H.A.E., D.E. ve B.E.'yi tüfekle vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu - Son Dakika
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