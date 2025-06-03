3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında dehşet yaşandı. A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİYİ TÜFEKLE VURDU

Kısa sürede büyüye tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.A. kavgada H.A.E., D.E. ve B.E.'yi tüfekle vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.