Kayseri'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotların naaşı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotların naaşı hastaneye kaldırıldı

Kayseri\'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotların naaşı hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilotun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza kırım ekibi olay yerindeki teknik çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise kaza sonucunda iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

04.06.2024 13:36
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Kayseri'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan iki pilotun naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilotun cenazesi olay yerinden alındı.

Naaşlar otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza kırım ekibinin teknik çalışması sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kayseri, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotların naaşı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotların naaşı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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