Kayseri'de Uluslararası Robot Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen ve bu yıl 17'ncisi Kayseri'de düzenlenecek olan "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda yaklaşık 4 bin robot yarışacak.

MEB tarafından her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın Kayseri'de düzenlenmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Yarışmanın daha önce 16 ilde düzenlendiğini hatırlatan Esen, "Bu organizasyonun amacı, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda farkındalığın oluşturulması, rekabetçi ve girişimci bireylerin yetiştirilmesidir. Çocuklarımızın endüstriyel ve teknolojik gelişmelerinin farkında olması, bunları uluslararası nitelikteki akranlarıyla deneyimlemesi, bu yarışmanın en önemli amaçlarından biridir." diye konuştu.

"15 kategoride yarışmalar yapılacak"

Esen, yarışmanın büyük ve itibarlı bir organizasyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 14 ülkeden ve 81 ilimizden 3 bin 903 robot ve 10 bin 472 katılımcı olacak. Yarışmaya katılımcı sayısı, bugüne kadar ulaşılan en üst seviyedir. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kadir Has Kongre Merkezi'nde bu yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ortaokul ve ortaokul dengi, orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği 15 kategoride yarışmalar yapılacak.

Yarışma alanlarının tüm üretimleri, Bakanlığımızın sponsorluğunda, Bakanlığımızın kaynak üretmesi sonucunda okullarımız tarafından yapıldı. Temel çizgi izleyen robot, ileri seviye çizgi izleyen robot, insansız hava aracı, RC sabit kanat, su altı ve su üstü robot gibi alanlarda yarışmalar gerçekleştirilecek."

Farklı ülkelerden çocukların kıyasıya yarışacağı, farkındalık oluşturacağı bir etkinlik gerçekleştirileceğini aktaran Esen, 21-24 Mayıs'taki yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini dile getirdi.