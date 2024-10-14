Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 146,1 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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