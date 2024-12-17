Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10,45 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y, HB, T.Ö. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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