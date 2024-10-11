Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncel

KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.B. (29), M.A.Y. (25), R.K. (25), S.Y. (32), O.Ö. (44), S.İ. (26), M.K. (30) ve A.H.A. (27) yakalandı. Yapılan aramalarda 10,86 gram uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.