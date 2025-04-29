Kayseri\'de Yaya Geçidi Denetimi

Kayseri'de trafik polisleri tarafından "yaya geçidi" denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda "yaya geçidi" denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerin dikkatini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla denetim yaptı.

Denetimlerde, yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara yol vermeyen sürücülere, Trafik Kanunu'nun 74/B maddesinden 4 bin 512 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli komiser Murat Aranmış, AA muhabirine, yayaların güvenliği için "yaya geçidi" uygulaması yaptıklarını söyledi.

Kentteki birçok noktada uygulama yaptıklarını belirten Aranmış, "Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermeyen araç sürücülerine cezai işlemler uyguluyoruz. Buradaki amacımız ceza uygulamak değil, yayaların güvenliğini sağlamak. Uygulamalarımız devam edecek. Amacımız cezalandırmak değil, yayalara yol verme kültürünü oluşturmak." diye konuştu.

Aranmış, araç sürücülerini ve yayaları daha dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Yaya Kazım Hekimoğlu da denetimlerin toplumun yararı için yapıldığını dile getirdi.

Çalışmalarından dolayı trafik polislerini tebrik eden Hekimoğlu, "Yayaların geçit üstünlükleri için denetim yapıyorlar. Yayaların haklarını koruyorlar. Emniyetimize teşekkür ederim. Bu denetimler devam etmeli. Bu olması gereken. Bir taşıtın yayaya öncelik vermesi gerekiyor. Tabii yayalarında dikkatli olması lazım. Önce can güvenliği." dedi.

Kent genelinde, denetimler kapsamında yaklaşık 4 ayda, yayalara yol vermeyen 3 bin 492 sürücüye cezai işlem uygulandı.