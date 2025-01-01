Kayseri'de Yılbaşı Denetimi: 10 Gözaltı

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Kayseri'de, yılbaşı denetimleri kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yılbaşı denetimleri kapsamında umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

Toplam 280 ekip ve 1916 personelin katıldığı uygulamada, 5 bin 274 araç, 15 bin 569 kişi sorgulandı, 190 park, bahçe ile 157 umuma açık mekan kontrol edildi.

Aranan 10 şüphelinin yakalandığı denetimlerde kurusıkı tabanca ile 28,63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulama kapsamında yapılan trafik denetimlerinde ise 51 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulanırken, 51 sürücünün belgesine el konuldu, 23 araç trafikten menedildi.