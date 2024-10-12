Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Saraybosna Mahallesi Elgin Sokak'tan tel örgüyle ayrılmış demir yoluna giren 65 yaşındaki R.U'ya yük treni çaptı.
Makinistin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri R.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Yük Treni Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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