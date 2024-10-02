Kayseri'de Zorbalık Olayı

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Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda bir ailenin tehdit edildiği "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlığıyla sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve suça sürüklenen çocuk M.B.D'yi "tehdit", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, bazı kişilerin, Hürmetçi Sazlığı'ndaki atları seyredip, cep telefonuyla görüntülemek isteyen çocuklu bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesip sopalarla araca zarar verdikleri, at üstünde bir kişinin de kırbaçla aile bireylerine vurmaya çalıştığı ve aracı atla kovaladığı yer alıyor.