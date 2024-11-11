Kayseri'deki Bıçaklama Olayında Polisler Beraat Etti

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Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1 polis ve 2 bekçi beraat etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar polis memuru A.T. ve bekçi C.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık bekçi K.Ç. duruşmaya katılmadı.

Sanıklar savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların "meşru savunma" haklarını kullandıkları gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Olay

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta 20 Kasım 2022'de bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekiplerine yardım eden bekçi F.D, polis memurları T.A, M.A. ve A.K, saldırgan tarafından bıçaklanmıştı.

Polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen İ.T. hayatını kaybetmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.