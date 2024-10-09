Kayseri'den Öğrencilere 5 Bin Lira Yardım - Son Dakika
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Kayseri'den Öğrencilere 5 Bin Lira Yardım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin üniversite öğrencilerine 5 bin lira destek verecek.

09.10.2024 13:48
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ailelere 5 bin liralık nakdi yardımda bulunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan öğrencilerine destek için uygulamaya koyduğu sosyal yardımları bu sene de gerçekleştiriyor.

Yardım başvurusunu velilerin yapacağı ve öğrencilerin başvurusunun kabul edilmeyeceği destekler için müracaatlar 10 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

Başvurular, Büyükşehir Belediyesinin www.kayseri.bel.tr internet adresinden yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında 2 bin 6 aileye yılda bir defaya mahsus 5 bin lira olmak üzere toplam 10 milyon 30 bin lira nakdi yardım yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'den Öğrencilere 5 Bin Lira Yardım - Son Dakika

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