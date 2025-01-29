Kayseri Emniyet Müdürü\'nden \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aydın, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğraflarını tercih eden Aydın, "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Aydın, oylamada fotoğrafları bulunan muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik etti.