Kayseri Kütüphanelerine Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika
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Kayseri Kütüphanelerine Ziyaretçi Rekoru

Kayseri Kütüphanelerine Ziyaretçi Rekoru

2024'te Kayseri'deki 15 kütüphane 2,68 milyon okur tarafından ziyaret edildi, önceki yıla artış.

31.12.2024 13:46
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 15 kütüphaneyi 2024'te 2 milyon 680 bin 392 okur ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 15 kütüphanede, toplam 200 bin 221 basılı kitabın yanı sıra e-kitaplar ile eğitim, öğretim ve bilgi toplumu hedefine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplam kişi kapasitesi 5 bin 650 kişi olan kütüphanelerde, yıl sonu itibariyle kütüphane toplam üye sayısı 335 bin 128, 1 yılda ödünç alınan kitap sayısı da 303 bin 894 oldu.

Bu yıl kütüphaneleri ziyaret eden konuk sayısı ise toplam 2 milyon 680 bin 392'ye ulaşırken, 2023 yılında toplam 2 milyon 209 bin 747 ziyaretçisi bulunan kütüphanelerde bir önceki yıla göre artış gözlendi.

Ücretsiz çay, çorba, internet hizmetleri gibi imkanların yer aldığı kütüphaneler 7'den 70'e herkese hizmet sunarken merkez kütüphane ise 24 saat açık olarak vatandaşlara katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

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