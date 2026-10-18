Kayseri Melikgazi'de asker uğurlamasında av tüfeği ateş aldı, 1 kişi yaralandı

Kayseri Melikgazi'de asker uğurlamasında av tüfeği ateş aldı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de asker uğurlama eğlencesinde av tüfeğiyle doldur boşalt yapan 1 kişi, silahın ateş almasıyla bacağından yaralandı. Yakınlarınca polis uygulama noktasına götürülen yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri'de asker uğurlama eğlencesine katılan 1 kişi av tüfeğiyle kendini yaraladı.
Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde asker uğurlama eğlencesine giden F.T, havaya ateş açtığı av tüfeğiyle doldur boşalt yaparken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Yakınları tarafından Sivas-Kayseri kara yolundaki polis uygulama noktasına götürülen F.T, ekiplerin çağırdığı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan F.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?