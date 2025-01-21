Kayseri OSB\'de Yeni İş Merkezi Temeli Atıldı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerinin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılayabilmeleri için yapımı projelendirilen yeni iş merkezinin temelinin atıldığı bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında yeni iş merkezinin 24. ve 27. caddeler arasında yaklaşık 25 dönümlük alanda yer aldığını ve yapılan hazırlık sonrasında temel betonunun dökümüne başlandığını belirtti.

Projenin tamamlandığında mevcut alanın önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda uzun süreli çalışma ile oluşturduğumuz yeni iş merkezi projemizin temelini atmış bulunmaktayız. 2026 yılı içerisinde bitirilmesini planladığımız yeni iş merkezimiz sayesinde artık sanayicilerimiz ihtiyaçlarını bölgemizin merkezinde karşılayabilecek. Yeni iş merkezimizin Kayseri OSB sanayicilerimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni iş merkezimiz, ulaşım ve konum itibarıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin en iyi noktasında yer almaktadır. Projemiz farklı 6 tipte 36 dükkan, 1 fırın ve 1 kafeterya olarak tasarlanmış olup, açık alanlara ulaşım kolaylığı ve 1044 araç kapasiteli otopark planlanmıştır."