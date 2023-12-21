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Kayseri OSB eski yöneticileri yargılanıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yönetici hakkında açılan dava devam ediyor. Sanıklar arasında bulunan A.Ö. beraatini talep ederken, savcı diğer sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi ve savunmaların hazırlanması için ertelendi.

Kayseri OSB eski yöneticileri yargılanıyor
21.12.2023 - 16:38,  Güncelleme: 16:40
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan A.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu, diğer sanıklar duruşmaya gelmedi.

Sanık A.Ö, Kayseri OSB'yi zarara uğratmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de görevinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: AA
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