Kayseri Otoyollarında Bayram Yoğunluğu

Kayseri'de otoyollarda bayram yoğunluğu
KAYSERİ - Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla bazı otoyollarda yoğunluk oluştu.
Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, trafik akımı Kayseri- Nevşehir yolunda her iki yönde normal, Kayseri- Ankara yolunda her iki yönde normal, Kayseri- Sivas yolu her iki yönde normalin üzerinde, Kayseri- Pınarbaşı yolu her iki yönde normalin üzerinde, Kayseri- Yozgat yolunda her iki yönde normal olarak bildirildi.
Öte yandan istasyonlarda trafik akımı ise Kayseri- Niğde yolu her iki yönde normalin altında, Pınarbaşı- Gürün yolu her iki yönde normalin üzerinde ve Pınarbaşı-Göksun yolu her iki yönde normalin üzerinde olarak belirtildi.
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