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Kayseri Yahyalı'da erkek ebeveynlere seminer düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaymakamlık tarafından erkek ebeveynlere yönelik aile temalı seminer düzenlendi. Seminerde evlilik öncesi ve sonrasında karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri anlatıldı. Seminerin diğer kırsal mahallelerde de yapılması planlanıyor.

Kayseri Yahyalı\'da erkek ebeveynlere seminer düzenlendi
21.12.2023 - 16:51,
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaymakamlık tarafından erkek ebeveynlere yönelik aile temalı seminer düzenlendi.

Taşhan Mahallesi'ndeki seminere, Kaymakam Mehmet Kaya, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan, ilçe merkez vaizi Mustafa Tan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı (SYDV) Müdürü Berrin Yöndem, Taşhan muhtarı Emin Kıyga ve vatandaşlar katıldı.

Psikolojik danışmalar tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, evlilik öncesi ve sonrasında karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri anlatıldı.

Ayrıca erkek ebeveynlerin yaşadıkları sorunlar da not alınıp, SYDV başta olmak üzere ilgili yerlere iletildi.

Seminerin, ilçenin 29 kırsal mahallesinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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