KAYSERİ\'ye şehit ateşi düştü

ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan UH-1 tipi askeri helikopterde şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) acı haberi, memleketi Kayseri'de yaşayan annesine ulaştı.
Isparta'da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin acı haberi, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde yaşayan annesi Duriye Baydilli'ye yetkililer tarafından verildi. Şehit Baydilli'nin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli, 2 çocuk babası Baydilli'nin yarın Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Haber: Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,
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