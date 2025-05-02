Kaza Davasında Karar Çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaza Davasında Karar Çıkmadı

Geniş Video İzle

Zehra Kınık'ın motosiklet kazası davasında karar çıkmadı, duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

02.05.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Eski Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın, bir motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne üç kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazayla ilgili davanın son duruşmasında, yine karar çıkmadı. Duruşmaya katılan Kınık'ın, kendisini asli kusurlu gösteren Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ettiği, kazada evladını kaybeden Hasret Doğan ise, "Ben sanığın kusursuz olduğunu kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık'ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralanmıştı. 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen adli kontrol şartı 30 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada kaldırılmıştı.

Asli kusurlu olduğu yönündeki raporu reddetti

Davanın son duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza salonunda önceki gün görüldü. Mahkeme salonuna gelen Zehra Kınık, Adli Tıp Kurumu'nun asli kusurlu olduğu yönündeki kararını kabul etmediğini belirtti. Kazanın üzücü bir kaza olduğunu belirten Kınık, hızının düşük olduğunu, kontrolleri yaparak yola çıktığını, motosikletin çok hızlı geldiğini savundu. Yapabileceği bir şey olmadığğnı söyledi.

Evladını kaybeden anne itiraz etti

Kınık'ın ardından konuşan anne Hasret Doğan ise, sanığın kusursuz olduğunu kabul etmediğini, suçlu olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Duruşma esas hakkındaki mütalaanın hazırlanabilmesi için 26 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Adli Tıp Kurumu, Kerem Kınık, Motosiklet, Güvenlik, Kızılay, Güncel, Hukuk, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza Davasında Karar Çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:07:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kaza Davasında Karar Çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.