Kaza Kurşunu: Arkadaşını Vurdu

Ankara'da bir kişi, arkadaşının kazara ateşlediği silahla vurularak öldü.
Alınan bilgiye göre, Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, Afganistan uyruklu H.H'nin (23) elindeki tabancadan kazara çıktığı belirtilen kurşun, aynı ülke vatandaşı olan arkadaşı E.S'ye (23) isabet etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlı H.H. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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